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Сенатор Пушков назвал «пощечиной» алжирцам отказ Макрона извиняться за период, когда африканская страна была колонией Франции

, 10:24

Сенатор Пушков назвал «пощечиной» алжирцам отказ Макрона извиняться за период, когда африканская страна была колонией Франции
Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «пощечиной» алжирцам отказ президента Эммануэля Макрона извиняться за период, когда африканская страна была колонией Франции. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

Некоторое время назад Макрон сделал заявление о том, что он не считает нужным просить прощения у Алжира за тот исторический период, когда страна являлась колонией Парижа.

«Для алжирцев это пощечина. Они подсчитали, что за колониальную войну 1958-1962 погибло около 1 млн алжирцев», — прокомментировал Пушков слова французского лидера.

Ранее на текущей неделе Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому в правящих кругах ведущих западных государств готовы рассматривать поражение Украины как собственное фиаско.

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