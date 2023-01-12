В подконтрольном киевскому режиму Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

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12 января 2023, 10:11 Источник: РИА "Новости"

российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье заявили в четверг, 12 января, что минувшей ночью, в городе были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Согласно последней информации, повреждения объектов были зафиксированы во время ночной ракетной атаки. В настоящий момент устанавливаеся точный объем нанесенного ущерба, на месте случившегося работают все экстренные службы

Напомним, 1 января, глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба предоставил информацию о том, что минувшей ночью на территории региона был поражен объект инфраструктуры.