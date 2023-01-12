Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

, 10:11 Источник: РИА "Новости"

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье заявили в четверг, 12 января, что минувшей ночью, в городе были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Согласно последней информации, повреждения объектов были зафиксированы во время ночной ракетной атаки. В настоящий момент устанавливаеся точный объем нанесенного ущерба, на месте случившегося работают все экстренные службы

Напомним, 1 января, глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба предоставил информацию о том, что минувшей ночью на территории региона был поражен объект инфраструктуры.

 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

В Москве выпущены проездные билеты «Тройка», посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова

Посвященные 120-летию со дня рождения советского физика, академика, основателя и первого директора Института атомной энергии Игоря Курчатова лимитированные проездные билеты «Тройка» и «Единый» поступили в продажу в столице. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.