Глава киевской обладминистрации Кулеба сообщил, что в регионе был поврежден объект инфраструктуры

Глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба утром в воскресенье, 1 января, предоставил информацию о том, что минувшей ночью на территории региона был поражен объект инфраструктуры.
Алексей Кулеба уточнил, что, согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Информации о типе объекта инфраструктуры, а также о характере повреждений к настоящему моменту не поступало.
Напомним, ранее сегодня власти столицы Украины Киева и Киевской области сообщали о ракетных ударах и взрывах в регионе.