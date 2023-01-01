Глава киевской обладминистрации Кулеба сообщил, что в регионе был поврежден объект инфраструктуры

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1 января 2023, 11:00 Источник: РИА "Новости"

Киев, https://unsplash.com/photos/-hZvVWVhk3g

Глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба утром в воскресенье, 1 января, предоставил информацию о том, что минувшей ночью на территории региона был поражен объект инфраструктуры.

Алексей Кулеба уточнил, что, согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Информации о типе объекта инфраструктуры, а также о характере повреждений к настоящему моменту не поступало.

Напомним, ранее сегодня власти столицы Украины Киева и Киевской области сообщали о ракетных ударах и взрывах в регионе.