Остин: США серьезно сомневаются, что Пекин намерен вторгнуться на Тайвань, но считают шаги армии Китая провокационными

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12 января 2023, 08:52

Министр обороны США Ллойд Остин, Boris Roessler / globallookpress.com

Соединенные Штаты серьезно сомневаются, что Пекин собирается вторгнуться на Тайвань, однако считают шаги китайских Вооруженных сил провокационными. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Ллойд Остин, руководитель американского министерства обороны.

«США серьезно сомневаются в том, что Пекин намерен осуществить вторжение на Тайвань, но считают провокационными шаги НОАК», — процитирован Остин в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Глава Пентагона также отметил, что Вашингтон призывает КНР держать линии связи открытыми во избежание просчетов.

Как сообщалось ранее в четверг, Ллойд Остин рассказал, что западные государства обсудят на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе будущие потребности киевской стороны.