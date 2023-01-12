Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения в украинских СМИ о «коридоре» в Соледаре

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12 января 2023, 08:32 Источник: Telegram

врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал сообщения в украинских средствах массовой информации о "зеленом коридоре" в районе Соледара "дешевым спектаклем".

Денис Пушилин, комментируя вбросы украинских СМИ о "зеленом коридоре" для спасения солдат, которые попали в окружение в районе Соледара, напомнил, что восемьдесят лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла.

Врио главы ДНР предложил представить заявление Йозефа Геббельса о возможности договориться с русской стороной о применении "процедуры экстракшн" (вывод военных и гражданских лиц из зоны боевых действий – прим. ред.) к войскам Фридриха Паулюса.