Эксперт Сергей Марков: про политические последствия и пружины назначения Герасимова командующим СВО пока «никто не знает ничего»

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12 января 2023, 08:37

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, MOD Russia / globallookpress.com

Про политические последствия и пружины назначения начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова командующим специальной военной операцией (СВО) пока «никто не знает ничего». На это указал отечественный эксперт Сергей Марков.

Как констатировал аналитик в своем Telegram-канале, его коллеги высказывают разнообразные версии, объясняющие то, что главой СВО стал Герасимов.

«Как честный эксперт честно вам говорю — про политические последствия и пружины назначения Герасимова никто не знает ничего. Пока не знает», — отмечается в публикации, размещенной Марковым.

Ранее в четверг сообщалось, что американский министр ВМС Карлос дель Торо озвучил предупреждение, согласно которому поставки вооружений Киеву превратятся в вызов для Вашингтона, если ВПК Соединенных Штатов не удастся увеличить объемы выпуска продукции.