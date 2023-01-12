Путин призвал сделать все для защиты прав и безопасности жителей новых регионов РФ

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12 января 2023, 07:25 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в минувшую среду, 11 января, что важно сделать все возможное для защиты конституционных прав и безопасности жителей новых регионов страны.

Владимир Путин в рамках поздравления с профессиональным праздником сотрудников органов прокуратуры подчеркнул, что ключевыми направлениями работы по-прежнему являются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав российских предпринимателей и деятельность по охране природы.

Глава государства, однако, добавил, что важно также оказание содействия сложной работе по интеграции новых российских регионов в единое правовое пространство страны и призвал сделать все для защиты конституционных прав и безопасности живущих там граждан.