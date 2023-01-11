Путин: развитие ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России нельзя откладывать из-за СВО на Украине

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11 января 2023, 16:49 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в среду, 11 января, провёл совещание с членами Правительства, на котором заявил, что развитие новых российских регионов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нельзя откладывать из-за специальной военной операции на Украине.

Президент РФ напомнил, что Правительству поручено до конца первого квартала 2023 года подготовить специальную программу развития новых субъектов Федерации.

По словам Путина, в горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни.

Глава российского государства подчеркнул, что "самые острые, жизненные вопросы нужно решать уже сейчас в оперативном режиме".

Как он отметил, учитывать, что ситуация в новых субъектах сложная, на отдельных территориях продолжаются и боевые действия, нужно, но в всё это не повод для того, чтобы взять паузу, отложить на потом решение самых насущных вопросов.