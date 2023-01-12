Военный эксперт Бартош: страны Запада отказываются от поставок тяжелых танков Украине в связи с непрочными мостами страны

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12 января 2023, 02:27 Источник: URA.RU

Staff Sgt. Matthew Foster / https://www.globallookpress.com

Западные государства отказываются от поставок Киеву тяжелых танков «Абрамс», объясняя это тем, что далеко не все украинские мосты способны выдержать вес этой военной техники. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук и военный дипломат Александр Бартош.

Согласно словам специалиста, одна машина «Абрамс» весит более 50 тонн, в связи с чем западная сторона воздерживается от поставок этих танков Украине, ведь на территории страны из-за непрочных мостов такая техника окажется попросту бесполезной в применении.

Как отметил Бартош, в настоящее время Западом «делается ставка» на доставку только легких бронированных машин, бронетранспортеров и «основательно устаревших» французских колесных танков.