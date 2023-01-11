Зеленский: все россияне, имеющие влияние на Украину, должны жить в РФ, их необходимо лишить украинского гражданства

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11 января 2023, 23:01 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Россияне, имеющие украинское гражданство, должны быть лишены его, если эти люди имеют духовное или политическое влияние в Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга во Львове, где в среду проходила встреча лидеров Украины, Литвы и Польши.

«Наша задача, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве», — приводит слова Зеленского телеграм-канал офиса президента Украины.

Накануне Зеленский лишил украинского гражданства лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и еще ряд депутатов от этой партии.