Зеленский оценил как продуктивные и важные переговоры во Львове с президентами Литвы и Польши

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11 января 2023, 18:34 Источник: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский оценил как «продуктивные» переговоры в рамках так называемого Люблинского треугольника, которые прошли в среду во Львове.

«Второй саммит Люблинского треугольника. Продуктивные переговоры и принятие важных решений. Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и для всей нашей евроатлантической коалиции государств», - написал Зеленский по итогам встречи с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши и Анджеем Дудой.

Люблинский треугольник был создан в 2020 году для экономического сотрудничества и поддержки Украины на ее пути в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Анджей Дуда после саммита во Львове заявил, что Польша поставит Киеву роту танков «Леопард».