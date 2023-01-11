Зеленский оценил как продуктивные и важные переговоры во Львове с президентами Литвы и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский оценил как «продуктивные» переговоры в рамках так называемого Люблинского треугольника, которые прошли в среду во Львове.
«Второй саммит Люблинского треугольника. Продуктивные переговоры и принятие важных решений. Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и для всей нашей евроатлантической коалиции государств», - написал Зеленский по итогам встречи с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши и Анджеем Дудой.
Люблинский треугольник был создан в 2020 году для экономического сотрудничества и поддержки Украины на ее пути в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что Анджей Дуда после саммита во Львове заявил, что Польша поставит Киеву роту танков «Леопард».