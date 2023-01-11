Медведев прокомментировал обещание Дуды поставить Киеву танки: это железо не спасет распадающуюся на части искусственную страну

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11 января 2023, 21:36 Источник: Telegram Дмитрия Медведева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей предоставить Киеву роту танков «Леопард». По его мнению, это не спасет Украину.

Лидеров Польши, Литвы и Украины, собравшихся на саммит во Львове в среду, Медведев назвал троицей «убогих», «страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей», а танки «Леопард» - «неликвидом».

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», - написал бывший президент РФ в своем телеграм-канале.

Истинная же цель встречи лидеров трех стран во Львове, по мнению Медведева, - «правильно пристроить новым (прежним) хозяевам» западные области Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал саммит во Львове очень важным и продуктивным.