Медведев прокомментировал обещание Дуды поставить Киеву танки: это железо не спасет распадающуюся на части искусственную страну

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей предоставить Киеву роту танков «Леопард». По его мнению, это не спасет Украину.
Лидеров Польши, Литвы и Украины, собравшихся на саммит во Львове в среду, Медведев назвал троицей «убогих», «страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей», а танки «Леопард» - «неликвидом».
«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», - написал бывший президент РФ в своем телеграм-канале.
Истинная же цель встречи лидеров трех стран во Львове, по мнению Медведева, - «правильно пристроить новым (прежним) хозяевам» западные области Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал саммит во Львове очень важным и продуктивным.