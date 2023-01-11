Захарова выразила соболезнования в связи с терактом возле здания МИД Афганистана

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11 января 2023, 20:15 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью афганских дипломатов во время теракта в среду.

В результате взрыва у здания МИД правительства талибов* в Кабуле погиб 21 человек. Теракт устроил смертник, который пытался проникнуть в здание, где в тот момент шла встреча с представителями Китая. После того как его остановила охрана, он привел в действие взрывное устройство, закрепленное на теле.

«Выражаем соболезнования в связи с террористическим актом, унесшим жизни афганских коллег – сотрудников МИД Афганистана», - написала в своем телеграм-канале Мария Захарова.

Ранее дипломат заявляла, что Вашингтон хочет сделать Евросоюз своим вассалом.

*Движение «Талибан» запрещено в РФ.