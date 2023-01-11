Военный эксперт Дандыкин о назначении Герасимова: «Он опытный военачальник»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 19:12 Антон Николаев,

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Василий Дандыкин предполагает, что Валерий Герасимов был назначен на должность командующим Объединенной группировкой войск из-за новых задач в рамках СВО. Между тем, аналитик считает, что предыдущий военачальник Сергей Суровикин выполнил все возможные задачи. Такое мнение Дандыкин высказал изданию «Аргументы недели».

«Мне трудно сказать, какие решения у министра обороны. Значит, для этого была определенная целесообразность. Может быть, с предстоящими событиями. Мы должны освобождать от врага свою территорию. У Герасимова огромный опыт в боевых действиях, в командовании».

«Назначение Суровикина было связано с тем, чтобы укрепить нашу оборону, принять сложные решения по выводу войск из Херсона, не дать врагу дальше пойти, закрепиться. Его заслуги были отмечены высшей военной наградой - Орденом Святого Георгия III степени. Он успешно выполнил эту задачу, взял на себя всю ответственность за принимаемые решения. По всему фронту мы наступали на Донецком направлении. Возможно, сейчас будут следовать другие задачи в рамках СВО, но пока мы о них не знаем».

Ранее стало известно, что Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.Заместителями Герасимова стали главком воздушно-космические силы Суровикин, главком сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба Ким, - передает Минобороны РФ.