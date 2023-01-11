Эксперт Бедеров: возможность отключения США смартфонов на территории России возможна в теории, но маловероятна на практике

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11 января 2023, 18:57 Источник: Подмосковье сегодня

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, во время беседы с изданием «Подмосковье сегодня» выразил сомнения в том, что власти Соединенных Штатов Америки отключат свою телефонную продукцию на территории России.

Комментируя заявление соосновательницы компании «Лаборатория Касперского» Натальи Касперской о том, что российским гражданам могут отключить iPhone и телефоны на базе ОС Android, эксперт отметил, что американские компании уже и так довольно сильно пошатнули доверие пользователей, бросая свой бизнес на территории России.

«Сомневаюсь, что США продолжат усугублять эту тенденцию отключением смартфонов», - заключил Бедеров.