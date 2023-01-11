Эксперт Бедеров: возможность отключения США смартфонов на территории России возможна в теории, но маловероятна на практике

Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, во время беседы с изданием «Подмосковье сегодня» выразил сомнения в том, что власти Соединенных Штатов Америки отключат свою телефонную продукцию на территории России.
Комментируя заявление соосновательницы компании «Лаборатория Касперского» Натальи Касперской о том, что российским гражданам могут отключить iPhone и телефоны на базе ОС Android, эксперт отметил, что американские компании уже и так довольно сильно пошатнули доверие пользователей, бросая свой бизнес на территории России.
«Сомневаюсь, что США продолжат усугублять эту тенденцию отключением смартфонов», - заключил Бедеров.