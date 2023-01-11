Политолог Марков пояснил перестановки в командовании СВО: «Суровикин не наказан и Герасимов не наказан — это все одна команда»

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11 января 2023, 19:16 Источник: Telegram Сергея Маркова

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Фото с сайта Кремля.

Российский политолог Сергей Марков объяснил перестановки в командовании специальной военной операцией конкуренцией среди генералов.

«Это то что я вам говорил. Генералов перемещают, тасуют по принципу: с фронта в штаб, из штаба на фронт. Суровикин не наказан и Герасимов не наказан. Это все одна команда», - так прокомментировал политолог в своем телеграм-канале новые назначения.

По мнению Маркова, среди генералов, как это всегда бывает между профессионалами, постоянно идет конкуренция. «Так же как среди футбольных тренеров», - привел он аналогию.

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил в среду новым командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации главу Генштаба Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, ранее занимавший эту должность, стал его замом.