Сальдо, говоря об утвержденном бюджете Херсонской области, пообещал, что «недостатка не будет ни в чем»

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11 января 2023, 18:10 Источник: Telegram

Владимир Сальдо. Фото: Telegram/t.me/SALDO_VGA/

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в среду утвержден бюджет региона на первый квартал 2023 года и пообещал, что недостатка ни в чем не будет.

В своем телеграм-канале Сальдо рассказал о совместном заседании администрации и правительства Херсонской области, на котором обсуждались оперативные вопросы и бюджет региона.

«Из хорошего: утвержден бюджет Херсонской области на первый квартал 2023 года. Финансирование всех социальных и пенсионных выплат, зарплат бюджетникам, всех статей на развитие региона предусмотрено в бюджете в полном объеме. Недостатка не будет ни в чем», - подчеркнул врио главы области.

Ранее сообщалось, что ГБР Украины провело обыск в доме Сальдо, обвиняемого в коллаборационизме. Дом расположен в Херсоне, который сейчас находится под контролем Киева.