Эстония предписала посольству России более чем вдвое сократить число дипломатов

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11 января 2023, 17:11 Источник: МИД Эстонии

Флаг Эстонии. Фото: Günter/globallook.com

Посольству России в Таллине предписано на девять человек сократить число дипломатов в его штате, чтобы достичь паритета с дипмиссией Эстонии в Москве. Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии, опубликованном в среду на его сайте.

Сейчас в российском посольстве в эстонской столице работают 17 дипломатов.

«Цель этого решения – достичь паритета, то есть равноценности, числа должностей в посольствах, что означает, что в действующих в столицах представительствах России и Эстонии число должностей станет равным», – объяснило свое решение внешнеполитическое ведомство страны.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, в свою очередь, связал этот шаг с «общим упадком в двусторонних отношениях». Он напомнил, что с самого начала спецоперации Таллин свел отношения с Москвой до «абсолютного минимума»: были закрыты консульства России в Нарве и Тарту, а трое дипломатов были высланы из Эстонии за «подрыв безопасности» страны.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Эстония намерена раньше, чем Евросоюз, предоставить план конфискации активов РФ, замороженных в Европе.