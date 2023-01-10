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10 января 2023, 09:41

Евро, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Таллин раньше ЕС предоставит план конфискации активов Российской Федерации, которые были заморожены в Европе. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указало агентство Bloomberg.

«Эстония раньше ЕС предоставит план конфискации замороженных в Европе российских активов. Документ планируют подготовить к концу января, пишет Bloomberg», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Согласно подсчетам, которые осуществила эстонская сторона, на счетах граждан РФ в прибалтийской республике на данный момент заморожены почти 20 млн евро.

Как сообщалось ранее, бывший глава бельгийского правительства Ги Верхофстадт сделал заявление о том, что ограничительные меры, введенные в отношении Москвы, имеют «нулевой эффект».