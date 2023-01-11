Депутат Госдумы генерал Соболев: вся молодежь России должна пройти военную подготовку и быть в резерве армии

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11 января 2023, 15:59

Депутат ГД В. Соболев, фото: duma.gov.ru

Член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что вся российская молодежь должна пройти военную подготовку и быть в резерве армии Российской Федерации.

В беседе с НСН парламентарий выразил мнение, что поскольку нашей стране не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО, то следует начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы. Генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что военно-учетную специальность должны иметь сто процентов молодых людей.

Руководитель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов ранее заявил, что существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством. Соболев указал, что численность резервистов необходимо наращивать уже сейчас.

"Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. Минимум шесть месяцев они должны обучаться, чтобы получить военно-учетную специальность и состоять в мобилизационном резерве на случай войны", - заявил депутат Госдумы, генерал.