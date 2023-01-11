Путин пообещал, что все проблемы, связанные с обеспечением частей, задействованных в спецоперации на Украине, будут решены

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11 января 2023, 15:18

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин пообещал, что все проблемы, связанные с обеспечением частей, которые участвуют в российской специальной операции на Украине, будут решены. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин пообещал, что все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в спецоперации частей, будут решены», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также глава государства отметил, что Россия будет укреплять свою обороноспособность и обеспечивать оперативную безопасность.

Как сообщалось ранее в среду, Владимир Путин указал, что с РФ в прошлом году не случилось ничего из того, что стране предрекал противник.