Президент Путин: с Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник

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11 января 2023, 15:07

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

С Российской Федерацией в 2022-м не случилось ничего из того, что стране предрекал противник. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Владимир Путин.

«С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, заявил Владимир Путин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В процитированном посте также отмечается, что глава государства высоко оценил работу правительства Михаила Мишустина в 2022-м.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что премьер-министр Мишустин призвал продолжить в РФ работу по обеспечению макроэкономической стабильности.