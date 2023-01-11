АВС: Конгресс США расследует, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами во времена вице-президентства

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11 января 2023, 15:05 Источник: АВС

Джо Байден, Carlos Tischler/ Eyepix Group

Конгресс США расследует дело о секретных документах в доме Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал АВС.

Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса проведет расследование и выяснит, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами, когда находился на должности вице-президента.

Как сообщает АВС, новый глава комитета Джеймс Комер затребовал у Белого дома все найденные в кабинете Байдена документы. Также комитет требует список всех лиц, которые имели доступ к кабинету президента.

Все необходимые материалы нужно предоставить к 23 февраля.

Ранее Байден заявил о том, что не знал о секретных документах, которые хранились в его офисе.