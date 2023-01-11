Закупка у США ЗРК NASAMS обойдется Канаде в 406 миллионов долларов

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 14:35 Источник: РИА Новости

Флаг Канады, Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Оттава потратит 406 миллионов долларов на закупку у США зенитно-ракетного комплекса NASAMS, который передаст Украине. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Украины.

Во вторник министр обороны Канады Анита Ананд анонсировала приобретение у США зенитного ракетного комплекса NASAMS с целью его дальнейшей передачи Украине.

«Эта помощь на сумму примерно в 406 миллионов долларов США базируется на дополнительной военной помощи Украине на 500 миллионов долларов США», - говорится в сообщении пресс-службы украинских военно-воздушных сил.

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Трюдо укрепление обороноспособности Украины.