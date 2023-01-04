Зеленский обсудил с Трюдо укрепление обороноспособности Украины

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4 января 2023, 09:04 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский вечером во вторник, 3 января, сообщил на своей странице в соцсети, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо укрепление обороноспособности Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что у них с Джастином Трюдо состоялся предметный разговор. Политики обсудили укрепление обороноспособности Украины на фоне угроз и рисков эскалации на фронте.

Украинский президент выразил канадскому премьеру благодарность за решительную поддержку. Стороны также договорились о шагах для реализации предложенной ранее "Формулы мира".