Зеленский обсудил с Трюдо укрепление обороноспособности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский вечером во вторник, 3 января, сообщил на своей странице в соцсети, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо укрепление обороноспособности Украины.
Владимир Зеленский сообщил, что у них с Джастином Трюдо состоялся предметный разговор. Политики обсудили укрепление обороноспособности Украины на фоне угроз и рисков эскалации на фронте.
Украинский президент выразил канадскому премьеру благодарность за решительную поддержку. Стороны также договорились о шагах для реализации предложенной ранее "Формулы мира".