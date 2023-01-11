Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 12:53

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о том, что ему нечего сказать по поводу наличия российского гражданства у обмененного украинского политика Виктора Медведчука и его вероятного получения в будущем. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу наличия российского гражданства у Медведчука и его возможного получения в будущем», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков указал, что Кремль отслеживает ситуацию с информацией, согласно которой Анкара с ноября прошлого года передает режиму, правящему на Украине, кассетные снаряды.