Журналист Подоляка о взятии Соледара: «Можно поставить крест на любых наступательных операциях ВСУ»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 11:51 Антон Николаев,

Юрий Подоляка считает, что на любых наступательных операциях ВСУ можно поставить точку до весны после Соледарской операции. Он также полагает, что ВСУ истощили свои резервы. Об этом Подоляка сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

- Евгений Пригожин сегодня ночью сообщил, что подразделения частной военной компании Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара. Как считаете, почему Пригожин подчеркивает свою исключительность в этом событии?

- Евгений Пригожин не подчеркивает свою исключительность в этом событии, он просто говорит правду. Я знаю, что сейчас в российском сегменте СМИ есть много людей, а также в Министерстве обороны РФ, которые на это все смотрят с большой ревностью, ведь Пригожин показал насколько можно эффективно построить военную машину. Соответственно они пытаются вбросить мысль, что в Соледаре и Бахмутской операции участвуют очень много регулярных сил. В этом отношении Пригожин говорит о честности, что в этом во всем участвовала ЧВК «Вагнер».

- Как вы относитесь к Евгению Пригожину?

- Человек показал себя настоящим патриотом своей страны, который создал на сегодняшний момент армию нового типа для России. Было бы здорово, чтобы вместо ревности Министерство обороны РФ принимало то, что уже отработано методологией ЧВК «Вагнер» и внедряло бы это в ряды российских вооруженных сил. Это было бы полезно для нашего общего дела и ускорения победы.

- Можете дать оценку действиям ЧВК «Вагнер» на линии соприкосновения?

- Все определяет результат. Результат есть, значит действия правильны. Можно сколько угодно говорить с умным лицом, что я закончил 15 академий генеральных штабов всех стран мира, учить меня ничему не надо. Если человек, попадая на линию фронта, не может провести наступательную операцию, то грош цена этим всем дипломам. Насколько я знаю, Пригожин не имеет специального военного образования, но он создал структуру, которая в этих же самых условиях достигает только побед, ему не нужен ни один диплом, чтобы быть состоявшимся военным специалистом.

- Что сейчас происходит в Соледаре?

- Важен прорыв линии фронта, которую возводил противник Северск-Соледар-Артемовск. Прорыв в одном из участков фронта здесь рушит соседние участки. Самое главное, что противник, втянувшись в бои за Бахмут, истощил свои резервы, которые готовил на зимнюю наступательную компанию. Стратегический резерв, на сколько я знаю, переброшен в район Соледара, для купирования проблемы. Думаю, что на этом можно поставить, как минимум, до весны крест на любых наступательных операциях ВСУ на любой точке фронта.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».