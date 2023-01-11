Французский политик Филиппо: ЕС и НАТО подписали гиперагрессивное соглашение против РФ и планируют начать мировую войну

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11 января 2023, 12:07 Источник: РИА Новости

Саммит НАТО в Брюсселе, Zheng Huansong/XinHua

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал НАТО и Евросоюз безумцами после подписания ими совместной декларации о поддержке Украины.

«Гиперагрессивное соглашение против России. Эти безумцы планируют мировую войну», - пишет политик у себя в Twitter.

Как отмечает Филиппо, декларация «окончательно помещает ЕС в американское лоно НАТО». Подписанный документ подразумевает противостояние таким странам, как Россия и Китай.

Подписание декларации состоялось в брюссельской штаб-квартире НАТО.