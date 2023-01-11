Economic Times: Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами через польский порт

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11 января 2023, 08:52 Источник: Economic Times

Украинский военнослужащий, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Пакистан намерен передать Украине 159 контейнеров с боеприпасами через порт Гданьск в Польше. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Economic Times.

Как пишет индийская газета, пакистанская фирма Project Shipping собирается в январе передать Украине 159 контейнеров с боеприпасами. Отмечается, что отправка будет осуществляться из пакистанского порта Карачи в польский порт Гданьск.

«По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM», - говорится в материале. При этом, Украина может оказать помощь Пакистану в модернизации вертолетов Ми-17.

Ранее сообщалось, что Пакистан не получил от России скидку на нефть из-за военных поставок Украине.