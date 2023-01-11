Посол Антонов: решение Пентагона обучать военных ВСУ использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине

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11 января 2023, 07:41

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Решение Пентагона обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины использованию зенитных ракетных комплексов Patriot подтверждает участие Соединенных Штатов в конфликте в бывшей советской республике. Соответствующую точку зрения выразил Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — процитирован Антонов в публикации, которая размещена в Telegram-канале посольства.

По словам дипломатического представителя, американские власти преследуют цель «нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев».

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный парламентарий Леонид Слуцкий озвучил мнение, согласно которому Украина превращается в утилизационный центр для западного «военного хлама».