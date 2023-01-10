Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что в Киеве рассчитывают задействовать ЗРК Patriot уже весной

Аргументы Недели → Политика 13+

10 января 2023, 22:55 Источник: РИА "Новости"

cистема Patriot, Axel Heimken/dpa/globallook.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что украинские военные начнут использовать ЗРК Patriot, полученные от Запада, к началу-середине весны.

Такое заявление Михаил Подоляк сделал во вторник, 10 января, в рамках разговора с украинским телеведущим Василием Головановым.

Ранее сегодня телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что подготовка украинских военных к использованию систем Patriot в Соединенных Штатах Америки может начаться уже на следующей неделе. Впоследствии эту информацию подтвердили в Пентагоне.