Украина вышла из соглашения с правительством РФ о торгово-экономических представительствах

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10 января 2023, 20:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Во вторник, 10 января, стало известно, что Украина вышла из соглашения с правительством РФ о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах двух стран.

Представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук уточнил, что речь идет о прекращении соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о взаимном учреждении отделений торгово-экономических представительств, которое было подписано в Москве 29 апреля 2009 года.

Напомним, 24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с РФ.