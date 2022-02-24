МИД России отреагировал на решение Украины разорвать дипломатические отношения

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24 февраля 2022, 14:59

Захарова, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение Украины разорвать дипломатические отношения с РФ. Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что это логическое завершение русофобской политики украинского режима.

Российские дипломаты отметили долгий поэтапный путь Киев к этому окончательному решению. «Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», − приводит РИА Новости сообщение источника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 24 февраля, о разрыве дипломатических отношений Киева и Москвы. Ранее сегодня Зеленский дважды обращался к украинским гражданам.