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МИД России отреагировал на решение Украины разорвать дипломатические отношения

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МИД России отреагировал на решение Украины разорвать дипломатические отношения
Захарова, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение Украины разорвать дипломатические отношения с РФ. Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что это логическое завершение русофобской политики украинского режима.

Российские дипломаты отметили долгий поэтапный путь Киев к этому окончательному решению. «Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», − приводит РИА Новости сообщение источника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 24 февраля, о разрыве дипломатических отношений Киева и Москвы. Ранее сегодня Зеленский дважды обращался к украинским гражданам.

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Общество

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Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.