Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Израиля Бен Цви сотрудничество двух стран

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10 января 2023, 19:47 Источник: МИД РФ

флаг Израиля, Matteo Nardone/Keystone Press Agency

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Михаил Богданов во вторник, 10 января, обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви развитие двустороннего сотрудничества.

В рамках беседы Михаил Богданов и Александр Бен Цви обсудили наиболее актуальные вопросы развития многопланового сотрудничества двух стран, в частности, учитывая формирование в Израиле новой правящей коалиции.

Напомним, ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном в телефонном разговоре текущую ситуацию на Украине, а также сотрудничество в торгово-экономической сфере.