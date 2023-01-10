Шмыгаль заявил, что в 2023 году Украина рассчитывает получить 17 миллиардов долларов на восстановление страны

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10 января 2023, 19:38 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает в этом году получить семнадцать миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного в результате СВО имущества.

Денис Шмыгаль уточнил, что общая сумма на восстановление Украины из уже понятных властям страны источников достигает примерно 110 миллиардов гривен (около трех миллиарда долларов). В этом году Киев рассчитывает, в частности, от западных партнеров, получить 680 миллиардов гривен (семнадцать миллиардов долларов).

Премьер заметил, что источниками финансирования будут являться конфискованные средства РФ, деньги из украинского бюджета, средства доноров, а также помощь международных партнеров.