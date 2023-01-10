Шмыгаль заявил, что в 2023 году Украина рассчитывает получить 17 миллиардов долларов на восстановление страны

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает в этом году получить семнадцать миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного в результате СВО имущества.
Денис Шмыгаль уточнил, что общая сумма на восстановление Украины из уже понятных властям страны источников достигает примерно 110 миллиардов гривен (около трех миллиарда долларов). В этом году Киев рассчитывает, в частности, от западных партнеров, получить 680 миллиардов гривен (семнадцать миллиардов долларов).
Премьер заметил, что источниками финансирования будут являться конфискованные средства РФ, деньги из украинского бюджета, средства доноров, а также помощь международных партнеров.