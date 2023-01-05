Володин: у Москвы появится право на аналогичный ответ в случае изъятия замороженных активов РФ

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5 января 2023, 10:17 Источник: Telegram

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/Global Look Press

Москва будет иметь право на ответные меры в случае принятия решения об изъятии активов РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что Германия может использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

«Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств» - комментирует Володин данную ситуацию у себя в Telegram.

По словам политика, Германия перекладывает на Россию проблемы, которые появились благодаря «предшественникам» немецкого правительства.

Ранее бывший президент Франции Олланд подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были нужны для подготовки Киева к возможному военному конфликту.