В МИД Латвии назвали одним из приоритетов внешней политики страны «разгром России»

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10 января 2023, 18:01 Источник: РИА "Новости"

Рига, https://unsplash.com/photos/RNf05GAbUTU

В Министерстве иностранных дел Латвии вечером во вторник, 10 января, назвали одним из приоритетов внешней политики страны "разгром России". Об этом сообщили ранее сегодня представители СМИ.

В докладе о проделанной МИД страны работе, представленном руководителем внешнеполитического ведомства Эдгаром Ринкевичем, подчеркивается, что "разгром России" в интересах Латвии.

Напомним, в августе минувшего года парламент Латвии объявил Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм". В Москве впоследствии призвали Ригу прекратить провокации.