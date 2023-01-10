В МИД Латвии назвали одним из приоритетов внешней политики страны «разгром России»

В Министерстве иностранных дел Латвии вечером во вторник, 10 января, назвали одним из приоритетов внешней политики страны "разгром России". Об этом сообщили ранее сегодня представители СМИ.
В докладе о проделанной МИД страны работе, представленном руководителем внешнеполитического ведомства Эдгаром Ринкевичем, подчеркивается, что "разгром России" в интересах Латвии.
Напомним, в августе минувшего года парламент Латвии объявил Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм". В Москве впоследствии призвали Ригу прекратить провокации.