Нацблок Латвии хочет обязать граждан страны сдавать экзамен по латышскому языку

До 1 сентября 2023 года граждане России с видом на жительство в Латвии должны (в обязательном порядке) сдать экзамен по латышскому языку, чтобы продлить себе ВНЖ. Но и этого мало – латвийский политик Марцис Кулис призывает ввести экзамен по латышскому языку для граждан страны!
В чем же причина?
Если латвиец является гражданином страны, то он обязан просто знать государственный язык!
Как выяснилось, не все граждане Латвии достойно владеют государственным языком:
«Среди Граждан Латвии есть десятки тысяч, которые тоже не владеют латышским! Им тоже следует пересдавать экзамен, ведь обязанность гражданина Латвии является знание государственного языка», - заявил политик Кулис.
Позвольте, но как же тогда гражданство Латвии получили те, кто не владеет латышским языком?
Напомним, что гражданином Латвии может быть латвиец, у которого предки родились и проживали в стране до 1940 года!
В 90-х, когда Латвия обрела вновь независимость, то по этому принципу появились граждане, неграждане… Видимо, знание латышского языка не входило в «четкие правила»… Об этом вспомнили только сейчас!
Как на такое предложение отреагировали латвийцы?
Мнение из социальных сетей и латвийских порталов:
«Правильно! Пусть сдают!»
«Вы смеетесь? Более, чем половина латышей не знают, как употребить родительный падеж! Они не сдадут экзамен!»
«Кто не сдаст – лишить гражданства!»
Я помню очень хорошо один случай, который произошел в начале 2000 г. У моей доброй приятельницы муж работал в полиции, и нужно было (в те времена) сдавать всем работникам данной организации латышский язык – мужчина отправился сдавать… Дело в том, что он являлся латышом и практически не говорил на русском языке – несколько слов только… Так вот он не сдал! Носитель латышского языка не сдал бытовой экзамен по своему родному языку…
Пока такое предложение политика Кулиса – только предложение…
А если Сейм примет подобный законопроект, то сколько тогда граждан Латвии останется в стране? Это же нужно будет менять практически все законы, которые касаются граждан и неграждан…