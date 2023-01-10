Нацблок Латвии хочет обязать граждан страны сдавать экзамен по латышскому языку

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 января 2023, 15:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

До 1 сентября 2023 года граждане России с видом на жительство в Латвии должны (в обязательном порядке) сдать экзамен по латышскому языку, чтобы продлить себе ВНЖ. Но и этого мало – латвийский политик Марцис Кулис призывает ввести экзамен по латышскому языку для граждан страны!

В чем же причина?

Если латвиец является гражданином страны, то он обязан просто знать государственный язык!

Как выяснилось, не все граждане Латвии достойно владеют государственным языком:

«Среди Граждан Латвии есть десятки тысяч, которые тоже не владеют латышским! Им тоже следует пересдавать экзамен, ведь обязанность гражданина Латвии является знание государственного языка», - заявил политик Кулис.

Позвольте, но как же тогда гражданство Латвии получили те, кто не владеет латышским языком?

Напомним, что гражданином Латвии может быть латвиец, у которого предки родились и проживали в стране до 1940 года!

В 90-х, когда Латвия обрела вновь независимость, то по этому принципу появились граждане, неграждане… Видимо, знание латышского языка не входило в «четкие правила»… Об этом вспомнили только сейчас!

Как на такое предложение отреагировали латвийцы?

Мнение из социальных сетей и латвийских порталов:

«Правильно! Пусть сдают!»

«Вы смеетесь? Более, чем половина латышей не знают, как употребить родительный падеж! Они не сдадут экзамен!»

«Кто не сдаст – лишить гражданства!»

Я помню очень хорошо один случай, который произошел в начале 2000 г. У моей доброй приятельницы муж работал в полиции, и нужно было (в те времена) сдавать всем работникам данной организации латышский язык – мужчина отправился сдавать… Дело в том, что он являлся латышом и практически не говорил на русском языке – несколько слов только… Так вот он не сдал! Носитель латышского языка не сдал бытовой экзамен по своему родному языку…

Пока такое предложение политика Кулиса – только предложение…

А если Сейм примет подобный законопроект, то сколько тогда граждан Латвии останется в стране? Это же нужно будет менять практически все законы, которые касаются граждан и неграждан…