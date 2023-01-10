Политолог Ордуханян: «В Армении есть черты оранжевой революции»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 января 2023, 17:33 Антон Николаев,

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool/Global Look Press

Рафаэль Ордуханян считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своей политикой ведет страну к революции. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Ячейка под название «Пашинян» начала действовать. Пашинян проводит абсолютно антироссийскую политику. Возможно, он сумел о чем-то договориться с представителями ЕС и США. Он подумал, что его теперь смогут защитить другие спонсоры. Действует он в политике, которую провозглашал изначально, - антироссийской. С моей точки зрения, она губительная для Армении и Нагорного Карабаха. Еще одна оранжевая революция материализуется и приобретает свои черты».

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что Армения не исключает возможности обращения в Совбез ООН для направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России.