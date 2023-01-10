Политолог Геворгян: «Учения ОДКБ в Армении становятся бессмысленными»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 января 2023, 16:50 Антон Николаев,

Каринэ Геворгян считает, что учения ОДКБ в Армении становятся нецелесообразными. Она отметила, что это выгодно России из-за ситуации на Украине. Такое мнение Геворгян высказала изданию «Аргументы недели».

«Москве выгодно в данной ситуации, которая сложилась на Южном Кавказе, учитывая активные действия турецко-азербайджанского тандема, не портить отношения с ним. Ссориться, обострять отношения России, в том числе из-за проведения СВО на территории Украины, нецелесообразно. Учитывая то, что Иран сдерживает действия этого тандема на Южном Кавказе, сами учения ОДКБ становятся бессмысленными, так как Азербайджан и Турцию поддерживает Казахстан, который сейчас председательствует в ОДКБ. Учения ОДКБ, учитывая некоторую заинтересованность Казахстана, Киргизии, Белоруссии, нецелесообразны, так как это дают возможность передачи информации, как это делало ОБСЕ в свое время на Украине».

Ранее Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории в 2023 году.