Мишель заявил, что Евросоюз не намерен отказываться от идеи автономии, несмотря на сотрудничество с НАТО

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10 января 2023, 16:27 Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, Christophe Gateau/globallookpress.com

Глава Евросовета Шарль Мишель после подписания декларации о сотрудничестве Европейского союза и НАТО заявил, что ЕС не будет отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с альянсом.

Шарль Мишель подчеркнул, что не существует даже "тени сомнения" в том, что стратегическая автономия Евросоюза в настоящий момент необходима как никогда.

Политик напомнил, что ранее совет ЕС утвердил необходимость достижения автономии содружества в сферах обороны, энергетики, безопасности и технологий.