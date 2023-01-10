Мишель заявил, что Евросоюз не намерен отказываться от идеи автономии, несмотря на сотрудничество с НАТО

Глава Евросовета Шарль Мишель после подписания декларации о сотрудничестве Европейского союза и НАТО заявил, что ЕС не будет отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с альянсом.
Шарль Мишель подчеркнул, что не существует даже "тени сомнения" в том, что стратегическая автономия Евросоюза в настоящий момент необходима как никогда.
Политик напомнил, что ранее совет ЕС утвердил необходимость достижения автономии содружества в сферах обороны, энергетики, безопасности и технологий.