НАТО и Евросоюз заявили, что столкнулись с самой серьезной угрозой безопасности за десятилетия на фоне конфликта на Украине

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10 января 2023, 15:13

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via www.imago-images / globallookpress.com

Североатлантический альянс и Европейский союз заявили, что они столкнулись с самой серьезной угрозой безопасности за десятилетия на фоне конфликта на Украине. На это указано в новой декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС.

«Сегодня мы сталкиваемся с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», — говорится в подписанном сторонами документе.

Также альянс и ЕС выступили с осуждением действий Российской Федерации на Украине.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее во вторник сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на Рождественское перемирие со стороны Украины и западных государств.