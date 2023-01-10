Бывший главком Сухопутных войск РФ Болдырев заявил, что Кадыров и Пригожин не имеют права критиковать генерала Лапина

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10 января 2023, 15:35

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Бывший главнокомандующий Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев высказал мнение, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не имеют права критиковать генерал-полковника Александра Лапина, под командованием которого российские войска в ходе спецоперации оставили несколько важных населенных пунктов на Украине.

Владимир Болдырев в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что генерала Лапина критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют.

«Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди», - считает Болдырев.

Известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров – Герой России, в октябре прошлого года ему присвоили звание генерал-полковник.

СМИ 10 января пишут, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Болдырев подтвердил эту информацию.