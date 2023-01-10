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10 января 2023, 15:27

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Переход расположенного на территории Донбасса города Соледара под контроль российских Вооруженных сил станет «огромной победой народа Украины». Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Переход Соледара под контроль армии России — это огромная победа народа Украины», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Маркова.

По его словам, чем скорее победит Москва, тем быстрее на Украине «закончится власть террористического проамериканского режима». Также эксперт отметил, что украинские войска подчинены не президенту бывшей советской республики Владимиру Зеленскому, а Пентагону.

РФ с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Североатлантический альянс и Евросоюз заявили, что они столкнулись с самой серьезной угрозой безопасности за десятилетия на фоне конфликта на Украине.