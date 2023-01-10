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10 января 2023, 13:38

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Попытки конфисковать активы Российской Федерации будут иметь последствия для всех государств, которые попытаются это поддержать. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Попытки конфисковать активы России будут иметь последствия для всех стран, которые попытаются это поддержать», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в Bloomberg указали на то, что Эстония раньше ЕС предоставит план конфискации активов РФ, замороженных в Европе. По словам спикера Кремля, Таллин хочет создать прецедент, однако подобные действия ничтожны с точки зрения права.