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Спикер Кремля Песков не подтвердил, что Медведев в Турции провел переговоры с американскими дипломатами Волкером и Нуланд

, 13:30

Спикер Кремля Песков не подтвердил, что Медведев в Турции провел переговоры с американскими дипломатами Волкером и Нуланд
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сведения, согласно которым заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на территории Турции провел переговоры с американскими дипломатами Куртом Волкером и Викторией Нуланд. Об этом информирует ТАСС.

«В Кремле не подтвердили, что Медведев в Турции провел переговоры с Волкером и Нуланд», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, спикер Кремля сделал заявление, согласно которому вовлеченность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в ситуацию на Украине является очевидной.

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Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья режиссера и актера Никиты Михалкова. Михалков был госпитализирован 5 января с гриппом, находится в больнице в реанимационном отделении. Во вторник в СМИ появились сообщения, что состояние Никиты Сергеевича ухудшилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, что Владимир Владимирович, естественно, регулярно получает информацию о состоянии здоровья Никиты Сергеевича, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все.