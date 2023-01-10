Спикер Кремля Песков не подтвердил, что Медведев в Турции провел переговоры с американскими дипломатами Волкером и Нуланд

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10 января 2023, 13:30

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сведения, согласно которым заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на территории Турции провел переговоры с американскими дипломатами Куртом Волкером и Викторией Нуланд. Об этом информирует ТАСС.

«В Кремле не подтвердили, что Медведев в Турции провел переговоры с Волкером и Нуланд», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, спикер Кремля сделал заявление, согласно которому вовлеченность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в ситуацию на Украине является очевидной.