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Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск

, 13:11

Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что он не может подтвердить или опровергнуть сообщения о назначении Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о назначении генерал-полковника Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, сведения о том, что Лапин получил новую должность, подтвердили источники ТАСС.

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Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья режиссера и актера Никиты Михалкова. Михалков был госпитализирован 5 января с гриппом, находится в больнице в реанимационном отделении. Во вторник в СМИ появились сообщения, что состояние Никиты Сергеевича ухудшилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, что Владимир Владимирович, естественно, регулярно получает информацию о состоянии здоровья Никиты Сергеевича, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все.