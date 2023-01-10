Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск

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10 января 2023, 13:11

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что он не может подтвердить или опровергнуть сообщения о назначении Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о назначении генерал-полковника Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, сведения о том, что Лапин получил новую должность, подтвердили источники ТАСС.