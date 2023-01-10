Источники ТАСС подтвердили назначение генерал-полковника Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ

Источники ТАСС подтвердили назначение генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
«Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, сообщили нам источники, близкие к военному ведомству», — отмечается в процитированном посте.
По словам одного из собеседников журналистов, Лапин получил новую должность в конце прошлого года.
Ранее о назначении генерал-полковника начальником Главного штаба Сухопутных войск сообщили другие СМИ.