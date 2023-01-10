Советник врио главы ДНР Гагин: «Украинцы жалуются на качество западных вооружений»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 января 2023, 12:37 Антон Николаев,

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ян Гагин утверждает, что украинцы недовольны качеством военной техники, которая поставляется из Европы и США. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Обещан достаточно серьезный пакет боевой техники: танки, БТР, РСЗО. Стоит отметить, что сами украинцы жалуются на качество техники, которую они получают. Чаще всего это техника, которая уже использовалась, она не очень хорошо обслуживалась, она был со складов хранения. Украина жалуется на то, что техника не приспособлена к боевым действия в их условиях. Всю эту технику они получат где-то в середине весны, как говорят в США и Европе. Наша задача, я полагаю, до передачи этой техники продвинуться дальше».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности поставок Украине тяжелых танков.