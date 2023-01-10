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Аргументы Недели → Политика 13+

Советник врио главы ДНР Гагин: «Украинцы жалуются на качество западных вооружений»

, 12:37 ,

Советник врио главы ДНР Гагин: «Украинцы жалуются на качество западных вооружений»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ян Гагин утверждает, что украинцы недовольны качеством военной техники, которая поставляется из Европы и США. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Обещан достаточно серьезный пакет боевой техники: танки, БТР, РСЗО. Стоит отметить, что сами украинцы жалуются на качество техники, которую они получают. Чаще всего это техника, которая уже использовалась, она не очень хорошо обслуживалась, она был со складов хранения. Украина жалуется на то, что техника не приспособлена к боевым действия в их условиях. Всю эту технику они получат где-то в середине весны, как говорят в США и Европе. Наша задача, я полагаю, до передачи этой техники продвинуться дальше». 

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности поставок Украине тяжелых танков.

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Культура

Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья режиссера и актера Никиты Михалкова. Михалков был госпитализирован 5 января с гриппом, находится в больнице в реанимационном отделении. Во вторник в СМИ появились сообщения, что состояние Никиты Сергеевича ухудшилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, что Владимир Владимирович, естественно, регулярно получает информацию о состоянии здоровья Никиты Сергеевича, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все.