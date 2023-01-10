Aydınlık: Эрдоган может провести встречу с сирийским лидером Асадом до президентских выборов в Турции в мае

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10 января 2023, 10:15

Президент Турции Реджеп Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima / globallookpress.com

Реджеп Эрдоган может провести встречу с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом до выборов президента Турции, которые должны состояться в мае. Соответствующую информацию, сославшись на свои источники, распространило издание Aydınlık.

«Предполагается, что президент Эрдоган может встретиться с сирийским лидером до выборов 2023 года, которые, как ожидается, состоятся в мае», — говорится в процитированной публикации.

Некоторое время назад Эрдоган заявил, что Анкара и Дамаск не хотят слишком затягивать процесс нормализации двусторонних отношений, напомнило издание.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал уверенность в том, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.